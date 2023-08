Ostende en fête durant une semaine pour la 50e édition des Paulusfeesten

Iwein Scheer, âgé de 83 ans, a quitté Bruxelles depuis près de 60 ans pour s’installer à Ostende où il tient le café 't Kroegske, dans la Sint-Paulusstraat, près de la gare. t Kroegske est un petit café à la façade peinte en rouge où l'on se retrouve immédiatement au bar lorsqu'on ouvre la porte et qui était connu pour ses célèbres spaghetti, servi 24h sur 24. À l'intérieur, une conversation s'engage rapidement entre les clients qui sont souvent des habitués. Sur un fond de musique classique ou de jazz, les clients sont entourés de livres, d'affiches, de photos, de bibelots de toutes sortes et d'œuvres d'art de Renée Lodewijckx, l'épouse de Scheer et sa compagne au café depuis leur mariage mémorable en 2018.

Dans sa jeunesse, Iwein Scheer a vécu à Dilbeek, Saint-Gilles, Zellik, Schaerbeek, Molenbeek et Haren, et a fait ses études secondaires au célèbre collège Sint-Jan Berchmans.

"Mes parents étaient sévères et mon éducation très stricte, a-t-il confié au magazine BRUZZ, qui lui a consacré un portrait, il y a un an. "Je n'avais même pas le droit d'aller à la chorale de l'école parce qu'elle était censée avoir une mauvaise influence. À dix-huit ans, j'allais secrètement à l'Expo 58 et au cinéma. À Leuven, j'ai obtenu un diplôme de candidature d’ingénieur civil, mais je suis heureux de ne pas avoir poursuivi dans cette voie. Après une dernière année à Bruxelles comme manutentionnaire, je suis arrivé à Ostende à 22 ans pour "faire la saison" et j'y suis resté. J'ai été portier et serveur jusqu'en 1964, date à laquelle j’ai repris le café 't Kroegske. Le secteur horeca m'a permis d'acquérir des compétences sociales que je n'aurais pas eues autrement".

Ces compétences sociales étaient telles que Scheer est devenu une légende vivante dans la ville côtière. 't Kroegske est devenu et est resté l'épicentre d'une communauté sociale très soudée et d'un grand nombre d'initiatives culturelles, telles que les festivités de Paul, qui sont devenues un festival majeur de la ville depuis le début des années 1970. "J'ai eu la chance d'être la bonne personne au bon endroit pour travailler avec d'autres personnes à l'éveil de la culture à Ostende", a-t-il encore confié à BRUZZ.