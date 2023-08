La police de Saint-Nicolas interpelle à nouveau 3 personnes pour fraude informatique

Les victimes étaient informées par un prétendu service d’assistance (helpdesk) que des mouvements soi-disant suspects avaient été constatés sur leur compte bancaire. Les escrocs proposaient alors leur aide et obtenaient ainsi un accès à la plate-forme bancaire de leur victime.

Les faux collaborateurs bancaires allaient parfois jusqu'à chercher la carte bancaire de leurs proies chez elles. Ils achetaient ensuite des marchandises de luxe ou retiraient de l'argent du compte. Entre le 11 mai et le 31 juillet, 10 infractions ont été constatées et 12 interpellations ont eu lieu. Dix suspects ont été conduits devant le juge d'instruction à Termonde (province de Flandre orientale) et placés sous mandat d'arrêt.

Trois autres personnes viennent donc d’être interpellées dans le cadre de l'enquête. Elles dérobaient les cartes de personnes très âgées pour retirer de l'argent ou effectuer des achats. Au total, elles auraient rassemblé un butin de 140.000 euros. La police locale recommande de ne jamais donner les codes de sa carte bancaire à une tierce personne, même lorsque celle-ci prétend être un employé de banque.