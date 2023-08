La police pourra déployer plus facilement des "vélos-appâts" pour tracer les voleurs

Ce système est considéré lourd et fastidieux par les zones de police locales et les autorités locales. Le ministre a élaboré un projet de loi qui simplifie cette procédure. Il stipule que le traceur placé dans un véhicule-appât n'est plus considéré comme un moyen technique au sens de la loi concernant les MPR. Le projet de loi a été approuvé avant les vacances d'été par le Conseil des ministres et il sera soumis au Parlement après l'avis du Conseil d'État.

Le Collège des procureurs généraux a par ailleurs été invité à élaborer une directive pour tous les arrondissements judiciaires du pays. "En allégeant les procédures et la charge de travail administrative, la police locale pourra utiliser les vélos-appâts de manière plus systématique", ajoutait Vincent Van Quickenborne. "Cela permettra de prendre plus de voleurs en flagrant délit et de mettre plus rapidement un terme aux vols de vélos, souvent systématiques, dans une ville ou une région."