Les architectes constatent une baisse de la demande tant en Flandre qu'en Wallonie

En Flandre, le réseau des architectes NAV plaide pour la mise en place d'obligations de rénovation plus ambitieuses, une accélération des procédures de permis et plus d'efforts pour construire des logements sociaux. Un dernier constat partagé par l'UWA qui rappelle qu'en 2022, pas moins de 42.000 ménages wallons étaient en attente d'un logement social.

Par ailleurs, le secteur de la construction voit cette situation d'un mauvais œil. En Flandre, le dernier baromètre de la Bouwunie - la fédération des PME et indépendants du secteur de la construction - montre que la confiance des entreprises du secteur a légèrement augmenté juste avant les congés du bâtiment, mais qu'elle reste faible.