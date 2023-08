Malgré la météo instable, les vignerons du Hageland s’attendent à une bonne année : "20% de raisins en plus"

Alors que l’été aura été plutôt frais, les vignerons du Hageland - une région qui s’étend entre Aarschot, Louvain, Tirlemont, Diest et jusqu’au Limbourg - s’attendent à une excellente année viticole. Pendant la floraison le soleil a en effet brillé, et la pluie des semaines écoulées a permis au raisin de pousser. Le vigneron Jos Van Laer, établi à Bekkevoort, estime que la récolte rapportera 20% de raisins en plus pour faire du vin.