Nos équipes nationales de football chanteront la Brabançonne dans les trois langues

O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle :

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!