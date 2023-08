Pour la première fois depuis 2019, la Dodentocht s’étendra sur ses traditionnels 100 kilomètres

Certains participants ajoutent une touche ludique à leur équipement de marche et leurs grosses chaussures. François Breyssem (photo) voulait quelque chose de spécial : "Je me suis déguisé en cowboy du Far West, à la Clint Eastwood. Mes supporters peuvent me suivre en ligne, sur base de mon numéro de participation. Ils verront ainsi par quel poste de contrôle je suis déjà passé. Quelqu’un me rejoindra pour effectuer les derniers kilomètres du parcours".