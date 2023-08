Remco Evenepoel est le premier Belge champion du monde du contre-la-montre

Evenepoel remporte sa 4e médaille dans le contre-la-montre élites d'un championnat du monde (photo), après sa 2e place en 2019 et ses médailles de bronze en 2021 et l'an dernier. "C'est incroyable, c'était peut-être aujourd'hui l'un des objectifs les plus importants de ma saison et le faire dans une course difficile sur un profil qui n'est peut-être pas parfait pour un gars avec un poids comme le mien. Mais j'ai juste eu un super jour et je l'ai fait. Je suis super content", a commenté Remco Evenepoel au micro des organisateurs avant de monter sur le podium pour faire retentir la Brabançonne.

Evenepoel avait cédé son maillot arc-en-ciel sur la course en ligne au Néerlandais Mathieu van der Poel dimanche à Glasgow. Il défendra à présent son titre au Tour d'Espagne dans quinze jours, à la Vuelta du 26 août au 17 septembre.