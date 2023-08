La galerie anversoise Zeno X va fermer : "Cela laissera un cratère dans le monde de l'art"

En 2013, Zeno X déménageait dans un espace plus large et plus industriel, dans le district de Borgerhout. Celui-ci offrait la possibilité d’exposer des œuvres de grande dimension et des installations monumentales. Mais en 2020, Frank et Eliane Demaegd décidaient de rouvrir aussi leur premier espace de galerie à la Place Leopold De Wael, afin d’accroître la visibilité des artistes qu’ils représentent. Les principales expositions ont encore lieu à Borgerhout, alors que l’espace plus intimiste du sud d’Anvers s’avère parfait pour des expositions de plus petite envergure.

Zeno X représente des artistes établis au niveau international, mais aussi de plus jeunes artistes qui montent. Elle leur offre notamment une plateforme internationale en participant à des foires de l’art aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

La galerie anversoise est aujourd’hui considérée comme l’une des plus importantes en Belgique, une véritable institution, estime Chantal Pattyn. "C’est dû au fait que Zeno X a soutenu pendant des années de façon ininterrompue des artistes très importants et leur a ainsi procuré une carrière internationale. C’est vraiment admirable".

Le fait que la galerie ait acquis un tel nom dans le domaine artistique est avant tout dû à Frank Demaegd. "Partout on loue sa loyauté et sa patience. A l’heure actuelle dans le monde artistique, les galéristes sont sans cesse à la recherche de "la prochaine grande chose" et après deux ans ils travaillent à nouveau avec de nouvelles gens. Frank Demaegd n’a jamais fait cela". Il a su donner aux artistes l’opportunité de se développer lentement et de travailler à leur carrière.

Pour les visiteurs de la galerie, c’est aussi un avantage, estime Chantal Pattyn. "J’ai toujours apprécié le fait que les visiteurs puissent découvrir dans la galerie tout le parcours des artistes qu’elle soutient".