Des dizaines de personnes dans l'attente d'un visa humanitaire pour la Belgique en Afghanistan

Lorsque Kaboul est tombée aux mains des talibans il y a deux ans, la Belgique a dressé une liste d'évacuation de quelque 580 personnes en danger. Elles ont pu entrer dans notre pays grâce à un visa humanitaire. La mission d'évacuation est terminée, mais le CNCD-11.11.11 a connaissance de "dizaines de nouveaux dossiers de personnes répondant aux conditions d'obtention d'un visa humanitaire". Il s'agit notamment de personnes qui ont travaillé pour une organisation belge ou qui ont fait du travail humanitaire en Afghanistan.

La coupole regroupant 70 ONG belges dénonce la longueur et la difficulté de la procédure. Par exemple, le visa doit être demandé auprès d'une ambassade belge, mais il n'y en a plus en Afghanistan. "Ils doivent donc se rendre dans les pays voisins, comme l'Iran ou le Pakistan, mais ils y reçoivent souvent des informations contradictoires ou sont renvoyés d'un poste à l'autre. Ils doivent souvent attendre longtemps, parfois plus d'un an, avant d'obtenir des réponses. Par conséquent, il y a un risque d'être renvoyé en Afghanistan", a expliqué Flor Didden.

Le coût de la demande de visa, qui peut atteindre mille euros pour une famille avec deux enfants, est jugé prohibitif. "Et il ne s'agit que de frais administratifs, pas de frais de voyage ou de séjour. Nous demandons donc que ce coût soit réduit, afin que les gens aient une possibilité réaliste d'introduire une demande", a insisté Flor Didden.