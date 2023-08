Important dégagement de fumée suite à l’incendie d’une usine de traitement des déchets à Willebroek

A Willebroek, en province d'Anvers, un incendie s'est déclaré dans l'entreprise de traitement des métaux Belgian Scrap Terminal sur la Boomsesteenweg. "Un tas de déchets est en feu. Cela produit également beaucoup de fumée, qui se dirige vers Ruisbroek", a déclaré Elke Wauters de la zone de police Rivierenland.

"On ne sait pas encore de quel type de déchets il s'agit ni s’il s’agit de fumée toxique. Nous demandons donc de garder portes et fenêtres fermées par précaution", a ajouté Elke Wauters. En raison de l'intervention, la Boomsesteenweg près de l'entreprise a été temporairement fermée. La route a été libérée vers 11h30. La circulation peut se faire sur une voie en alternance. Les pompiers procèdent encore au déblaiement final des débris.

L'incendie provoque également des nuisances olfactives dans plusieurs quartiers de Zeelande, aux Pays-Bas. Les services régionaux de sécurité de Zélande ont reçu plusieurs plaintes concernant la fumée et les mauvaises odeurs, notamment dans les régions de Hulst et de Goes.