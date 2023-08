Les groupes de scouts belges revenus à Zaventem après une édition tumultueuse du Jamboree

A partir du 1er août, 40.000 scouts et guides devaient se rendre en Corée du Sud pour la vingt-cinquième édition du Jamboree mondial. Après des problèmes d'organisation, une vague de chaleur, une épidémie de coronavirus et un typhon ont désorganisé l'évènement.

Les 1.250 scouts et guides belges sont rentrés en Belgique ce week-end et lundi. "Ce fut sans aucun doute un Jamboree mouvementé et stimulant pour tous les participants avec des expériences inhabituelles telles que des conditions météorologiques extrêmes et un départ anticipé du site, mais aussi et surtout avec de nombreuses expériences, activités et rencontres intenses", a déclaré Jan Van Reusel, porte-parole de Scouts et Guides de Flandre.

L'organisation a remercié les bénévoles et les encadrants qui ont participé au Jamboree. "Nous sommes reconnaissants de l'engagement de nos bénévoles pour guider nos membres en toute sécurité dans ces circonstances exceptionnelles", a déclaré Jan Van Reusel.