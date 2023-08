Lotte Kopecky sacrée championne du monde sur route à Glasgow

Après sa médaille d'argent en 2022 à Wollongong, Kopecky a enfin été récompensée pour tout son travail. "Quand vous connaissez des contre-temps, vous pouvez soit vous coucher dans votre fauteuil ou continuer à travailler", a-t-elle ajouté en conférence de presse. "Je travaille dur depuis des années et je continue à le faire. Cela a été très important, surtout aujourd'hui (dimanche, ndlr.). Je suis quelqu'un qui écoute son corps. Je sais de quels entraînements j'ai besoin. Auparavant, je m'étais beaucoup l'accent sur le vélo mais depuis deux ans, je m'assure également de prendre du plaisir. J'ai trouvé un très bon équilibre."

Durant la course, la championne de Belgique a également dû gérer son statut de grande favorite. "Je n'étais pas nerveuse avant la course, j'étais détendue. J'étais la grande favorite mais cela ne change rien et ce n'était pas la première fois. Plus vous vous retrouvez dans cette situation et plus ça vous réussit. J'ai vite senti que j'avais de bonnes jambes. C'est fantastique d'être dans une telle forme en ce moment."

Un titre mondial sur la route qui vient s'ajouter aux deux conquis sur la piste par Kopecky sur la course à l'élimination et la course aux points à Glasgow. "Après mes deux titres sur la piste, je pensais que c'était impossible de gagner ce dimanche. Être trois fois championne du monde en une semaine, c'est de la folie."