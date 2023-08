Anvers célèbre la fête des mères ce 15 août (depuis plus longtemps que le reste du pays ne le fait le 2e dimanche de mai)

Alors que dans le reste de la Belgique, aux Pays-Bas et dans nombre d’autres pays on célèbre les mamans le deuxième dimanche du mois de mai, les mères sont traditionnellement mises à l'honneur le 15 août à Anvers. Il est vrai que les chrétiens célèbrent ce jour-là l’Assomption de la Vierge Marie, mère du Christ. Et les Anversois fêtent "Moederdag" depuis bien plus longtemps le 15 août que tous les autres ne le font en mai !