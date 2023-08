Des plongeurs inspectent l’état de la péniche qui a coulé dans l'Escaut

La stabilité du navire a été examinée lundi par les équipes en charge de l'opération. "Nous savons que le bateau est incliné et qu'une partie de la cargaison (de pierres, ndlr) est tombée. Ce que nous ne savons pas, c'est si la boue sous le bateau a été enlevée ou non. Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'un trou se soit formé dans le bateau. Ou le bateau s'est peut-être brisé", explique le bourgmestre.

Ces scénarios compliqueraient l'opération, puisque l'idée est de renflouer le navire en pompant l'eau hors du bateau. "Si le navire peut se briser pendant le levage, vous prenez des risques inutiles", estime M. Abbeloos.

Supposant que le navire est toujours en relativement bon état, les manœuvres pourraient démarrer aujourd'hui/lundi ou demain/mardi. Un câble va ainsi être fixé à la timonerie pour le faire basculer la péniche.

"Nous espérons que l'opération durera jusqu'à vendredi", ajoute le bourgmestre faisant fonction. "Pour l'instant, la navigation est bloquée et nous espérons la rétablir dès que possible", précise-t-il. Environ 450 navires professionnels passent chaque mois sur ce passage, en plus des bateaux de plaisance.

Le coût de l'opération de renflouement n'a pas été précisé, mais il s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros.

L'objectif est également de retrouver le batelier, toujours porté disparu, et ses deux chiens, mais aussi de clarifier les circonstances de l'accident. Une information judiciaire a été ouverte concernant la disparition du batelier, a indiqué le parquet de Flandre orientale.