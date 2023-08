Un conducteur de bus de la STIB blessé à l’œil par un jet de projectiles à Ixelles

A l'intersection de l'avenue des Eperons d’or et de la place Flagey, un projectile a atteint l'œil du chauffeur de bus par la fenêtre ouverte. Selon la STIB, les jeunes étaient munis d'une sorte de pistolet à billes avec lequel ils ont tiré. Malgré sa blessure, le chauffeur a réussi à freiner. Il n'y a pas eu de collision et aucun passager n'a été blessé.

La police et les forces de sécurité sont arrivées sur place et le conducteur a été transporté à l'hôpital. Plus tard dans la soirée, ce dernier a pu quitter l'hôpital, mais l'homme était toujours en état de choc et restera en incapacité de travail pendant un certain temps.

Les jeunes ont pris la fuite peu après l'incident et n'ont pas encore été arrêtés. L'enquête est toujours en cours, mais selon la police, des témoins oculaires auraient vu que ce n'était pas des balles d'une carabine à air comprimé, mais des cailloux que les jeunes auraient lancé sur le conducteur.

La STIB a décidé de déposer plainte contre les jeunes.