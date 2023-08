Un nouveau bracelet électronique informe les victimes de la présence d’un condamné

Un juge peut imposer une surveillance électronique à un prévenu et à un condamné comme forme de peine privative de liberté en dehors de la prison. La personne ne séjourne pas en prison mais porte un bracelet électronique et est soumise au respect d’un horaire établi. Des moyens électroniques sont utilisés pour vérifier si le suspect/le condamné respecte l'arrangement : il/elle reçoit lui-même/elle-même un bracelet à la cheville, un boîtier de surveillance est installé à son domicile et envoie des signaux à l'organisme de contrôle Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET).

Toute personne suspectée dans le cadre d'une enquête judiciaire peut être placée en détention provisoire avec un bracelet électronique. Elle n'est autorisée à quitter son lieu de résidence que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, en cas d'urgence médicale ou d'incendie). Les suspects sont suivis par GPS.

Une peine d'emprisonnement peut également être exécutée sous surveillance électronique. Des règles strictes s'appliquent également dans ce domaine. Le domicile ne peut être quitté qu'en cas d'activités obligatoires telles que le travail, l'éducation ou la thérapie. Les personnes qui ne respectent pas les conditions peuvent être envoyées en prison.

La surveillance électronique peut également être imposée comme une peine en soi, plus particulièrement lorsque des infractions passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ont été commises.