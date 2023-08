Une crèche de Dilsen-Stokkem, fermée préventivement : dix-huit familles doivent se tourner vers d'autres structures

L'agence Opgroeien déclare que la crèche a déjà fait l'objet d'une inspection inopinée en janvier de cette année. Selon le rapport, les exploitants ont obtenu des notes bonnes et excellentes dans plusieurs domaines. Toutefois certains éléments pourraient être améliorés comme la ventilation, la participation des enfants et les procédures relatives aux situations de crise et aux comportements transgressifs. Mais la crèche suit un processus à cet effet et est autorisée à apporter elle-même des améliorations. Il n'avait donc pas été nécessaire de prendre d'autres mesures.

Selon la bourgmestre, après une enquête, l'agence pourrait décider que la crèche peut ouvrir plus tôt s'il s'avère qu'il n'y a pas de danger. Mais il est également possible qu'elle doive fermer plus longtemps parce que des enquêtes supplémentaires sont nécessaires. "Pour l'instant, il s'agit de voir ce que l'agence va décider", a-t-il déclaré.

Piepla, qui est agréé par Kind en Gezin, existe depuis plusieurs années. Il s'agit d'une crèche pour les enfants jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, d'une capacité de 14 places. "A la commune nous n'avions jamais reçu de plaintes", a ajouté la bourgmestre Sofie Vandeweerd.