Autrefois menacée de disparition, la rainette fait un retour en force dans tout le pays

Autour de l'année 2000, l'espèce était éteinte en Wallonie. En Flandre, les populations connues ont été réduites à quatre reliques avec seulement 200 mâles à maturité reproductive. Depuis lors, grâce à une gestion et une restauration ciblées de l'habitat aquatique et terrestre sur le sol flamand, un renouveau rapide et sans précédent s'est opéré au sein des populations - non seulement de la rainette, mais d'autres espèces -, indique Natuurpunt.

En Wallonie, on a commencé à réintroduire la grenouille de petite taille en 2022. "En ce début d'année, après plusieurs décennies d'absence, l'appel caractéristique a résonné dans certaines réserves naturelles wallonnes. Si l'espèce parvient à s'établir, il n'est pas improbable que le même scénario qu'en Flandre se reproduise à l'avenir", s'est réjouie l'association.