Le jeune couple suspecté de coups et blessures aux Gentse Feesten s’est rendu à la police

Les deux personnes (photo) soupçonnées d'avoir battu et blessé un homme de 36 ans et sa compagne lors des Fêtes de Gand se sont rendues à la police mardi, à la suite de la diffusion d'un avis de recherche, a indiqué le parquet de Flandre orientale. Ils ont été immédiatement arrêtés et devaient être interrogés. L’homme impliqué dans la violente altercation a été quelques jours dans le coma.