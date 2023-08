Le taux de PFAS dans le sang de responsables politiques flamands sera analysé

La plateforme flamande d'associations environnementales Bond Beter Leefmilieu va faire mesurer le taux de PFAS dans le sang de neuf responsables politiques, dans le but d'interdire à terme la production de ces substances chimiques persistantes et potentiellement toxiques. C’est ce qu’elle annonce ce mercredi. Parmi les personnalités qui se soumettront à ce test, on retrouve la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA, photo), ainsi que les députés Mieke Schauvliege (Groen), Jos D'Haese (PTB) et Gwenny De Vroe (Open VLD).