Les liaisons ferroviaires entre les Pays-Bas et la Belgique seront doublées d’ici 2025

Pour rendre possible une liaison plus rapide entre les Pays-Bas et la Belgique, la société néerlandaise NS avait commandé il y a quatre ans 20 nouveaux trains adaptés aux rails belges. Ces Intercity Nouvelle Génération seront donc livrés vers 2025. Ils sont fabriqués par le constructeur français Alstom et doivent remplacer les locomotives et wagons des trains Benelux actuels.

A l’origine, ces trains auraient dû être déjà remplacés il y a onze ans par des trains Fyra de la société italienne AnsaldoBreda, mais ces derniers ont été retirés de la voie cinq mois après leur mise en service en décembre 2012 en raison de toutes sortes de défauts techniques. Les Fyra roulent maintenant depuis quatre ans en Italie, entre diverses villes.