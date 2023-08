Un an après l’introduction du plan Good Move, le trafic auto a baissé d'un quart dans le Pentagone

Il y a exactement un an que la Ville de Bruxelles lançait son plan de mobilité Good Move dans les rues de son quartier central en forme de pentagone. Tout comme les 49 variantes encore prévues pour d’autres coins de la Région bruxelloise, le Plan a pour but de faire baisser la circulation automobile de transit tout en accroissant la sécurité et la qualité de vie dans la capitale. Il veut également encourager les Bruxellois à se déplacer davantage à vélo et en transports en commun.

Trois comptages ont été réalisés : en octobre 2021 avant le lancement du plan, en novembre 2022 et en juin 2023. "Les derniers comptages en date montrent que les usagers continuent à s'adapter et que le basculement vers des modes de déplacement plus actifs est très important dans le centre-ville: 27% de voitures en moins traversent le centre et 36% de cyclistes de plus y sont présents", détaillait Bart Dhondt, échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles. En chiffres absolus, cela représente un passage de 111.068 à 83.008 voitures.