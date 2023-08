Un automobiliste perd la vie dans un accident avec un train à Landen

Cet été, ce n’est pas la première fois qu’un accident mortel se produit à un passage à niveau de chemin de fer. Il y a deux semaines, un conducteur est décédé à Ypres (Flandre occidentale), embouti à un passage à niveau. Et la semaine dernière, un piéton de 17 ans a perdu la vie après avoir été happé par un train au passage à niveau de Ganshoren.

"Nous lançons à nouveau un appel à la population à la plus grande prudence aux passages à niveau. Il faut respecter les barrières qui s’abaissent, le voyant rouge qui s’allume et le signal sonore qui annoncent l’arrivée d’un train", soulignait Frédéric Petit d’Infrabel. "Avec le beau temps et les vacances, nous recevons davantage de signalements de personnes qui se trouvent à proximité des voies de chemin de fer. Il est important de rester à une distance sûre".