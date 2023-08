La SNCB promet davantage de trains entre Anvers et Bruxelles dès septembre

La SNCB fait face à des pénuries de personnel depuis plusieurs mois et doit donc réduire son offre, notamment à Anvers. Mais elle sera adaptée à la hausse dès septembre entre Bruxelles et Anvers. Le train IC qui s’arrête notamment aux gares de Mortsel-Oude God, Malines-Nekkerspoel et Vilvorde roulera alors à nouveau toutes les heures. Une amélioration pour les nombreux navetteurs entre Bruxelles et Anvers.

D'autres lignes seront toutefois touchées par les effectifs insuffisants. Le S53 entre Gand-Saint-Pierre et Lokeren ne circulera par exemple pas après les vacances d'été. Une grande partie des trains S32 entre Anvers-Central et Essen seront supprimés, tout comme certains trains P en région anversoise.

"La SNCB recrute de nouvelles personnes, dont de nombreux accompagnateurs de train", explique le porte-parole Dimitri Temmerman. "Pourvoir tous ces postes vacants n'est pas facile sur un marché du travail tendu comme nous le connaissons aujourd'hui dans un certain nombre de régions. Des efforts continus sont déployés, mais cela demande du temps. Car une fois recrutés, les nouveaux accompagnateurs de train suivent un programme de formation de quatre mois, avant de pouvoir être déployés efficacement."