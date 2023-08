La Veillée de l'Yser autorisée après signature de la charte de la paix d’Ypres

Le collège communal maintient son mécontentement sur cette invitation de l'ex-député Vlaams Belang, fondateur du mouvement de jeunesse nationaliste flamand Schild & Vrienden, et qui est poursuivi en justice pour racisme et négationnisme. "La venue de Dries Van Langenhove ne peut être interdite juridiquement", indique le collège. "Pour autant, notre Ville a insisté sur la condition essentielle de signer et respecter la charte de la paix. Nous avons depuis reçu de l'avocat de l'organisation la confirmation de cette signature, sans réserve ni conditionnalité".

Cette charte établit que le racisme, la discrimination et le discours haineux n'ont pas leur place à Ypres. Des contrôles seront effectués avant, pendant et après l'événement. "Ces dernières années, la Veillée de l'Yser s'est déroulée sans incident, et nous espérons donc que ce sera encore le cas cette année", ajoute la Ville. La bourgmestre Emmily Talpe (Open VLD, photo) lance d'ores et déjà un appel à la sérénité lors de ce week-end.