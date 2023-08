Le corps du batelier disparu retrouvé dans la péniche qui a sombré à Termonde

Le batelier, qui voyageait seul accompagné de deux chiens, était originaire de Charleroi (province du Hainaut). Une autopsie sera effectuée à l'hôpital universitaire d'Anvers, tandis que la famille, qui était sur place lors de la découverte du corps, est assistée par les services d'aides aux victimes de la police, précisait Patrick Feys, commissaire en chef de la police de Termonde.

La péniche avait sombré le 7 août, mais le renflouage n'a pu commencer que le 14 août. Les opérations ont ensuite été compliquées par le courant et les marées. Le navire, chargé de briques, a été partiellement sorti de l'eau ce mercredi, mais l'équipe d'intervention a dû attendre qu'il soit stabilisé. Ce n'est que dans la nuit de mercredi à jeudi que le corps du batelier a pu être retrouvé dans l’embarcation.

L'un des deux chiens qui l'accompagnaient - un chihuahua de 2 ans - a lui aussi été retrouvé mort. La péniche ayant coulé rapidement, le batelier et ses deux chiens n’ont probablement pas eu le temps de se mettre en sécurité. Les opérations de renflouage et de stabilisation se poursuivent ce jeudi, avant le remorquage et d'autres devoirs d'enquête.