Une centaine de cigognes qui migrent vers le sud se sont posées à Landen

Les cigognes ne sont pas restées très longtemps à Landen. "Elles ont poursuivi leur vol vers le sud. La plupart des cigognes hivernent en France et en Espagne, mais ils y en a aussi qui traversent le Détroit de Gibraltar pour voler jusqu’en Afrique", précisait Philippe Smets.

"Les cigognes qui se sont arrêtées à Landen provenaient vraisemblablement des Pays-Bas. Ce sont de grands oiseaux qui sont trop lourds que pour voler de leurs ailes toute la journée. Elles peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres en une journée, mais elles le font avant tout en planant et en utilisant des bulles d’air chaud qui montent".

Avant de reprendre leur vol, les cigognes ont repris des forces à Landen. "Elles mangent des criquets, des coléoptères, des escargots et des vers, et de temps en temps une petite souris. Elles peuvent se reposer dans les champs. Les cigognes voyagent volontiers en groupe. Les plus jeunes oiseaux suivent les ainés et apprennent ainsi à connaître le chemin vers le sud", concluait Philippe Smets.