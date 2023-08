La péniche qui a sombré à Termonde remorquée onze jours après son naufrage

Ce jeudi, les corps sans vie du batelier, un homme originaire de Charleroi, et de ses deux chiens avaient pu être retrouvés dans l'embarcation, qui venait d'être renflouée. Les opérations n'avaient pu commencer que lundi et avaient été compliquées par le courant et les marées, pour cette péniche chargée de briques.

Ces briques ont été transférées vers un autre bateau et la péniche a été vidée de son carburant. Le reste des briques qui avaient atterri dans l’Escaut était encore repêché ce vendredi par l’entreprise de remorquage. Les circonstances exactes du naufrage et les causes du décès du batelier doivent encore être établies.