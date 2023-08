La SNCB tire la sonnette d’alarme : "La situation à la gare du Midi de Bruxelles est dramatique"

Selon la SNCB, la situation dans et autour de la gare est aujourd'hui "dramatique" en matière de nuisances et d'incivilités, alors même que plus de 50.000 personnes y prennent le train chaque jour, ce qui en fait la gare la plus fréquentée de Belgique. Il s'agit en outre de la plaque tournante internationale du trafic ferroviaire dans notre pays et de la principale porte d'entrée des voyageurs internationaux qui visitent la Belgique.

C'est également le principal lieu de travail de la SNCB: 4.000 de ses collaborateurs travaillent à proximité immédiate de cette gare. La SNCB a assuré prendre des mesures avec un plan d'action intégré, notamment avec le déploiement d'agents Securail et une collaboration avec des partenaires externes tels que la police des chemins de fer et la police locale. Elle effectue plus de nettoyage, des aménagements physiques dans la gare, et porte le projet de rénovation de l'ancien bâtiment du Tri Postal situé avenue Fonsny qui aura un impact positif sur le quartier de la gare.