Le premier "Bureau des cold cases" de Belgique se lance à Aarschot

Le nouveau bureau accueillera des survivants ou proches qui cherchent des réponses sur une affaire criminelle, mais aussi des criminels qui éprouvent le besoin de parler, après de nombreuses années. "A côté de meurtriers qui ont conservé leur secret pendant de longues années, il y a souvent aussi des personnes qui partagent ce secret et se taisent", expliquait Kurt Wertelaers.

"Nous sommes convaincus que pour chaque affaire criminelle, aussi ancienne soit-elle, il y a toujours quelqu’un qui vit encore et en sait davantage. Ces personnes peuvent venir nous trouver, dans la plus grande discrétion possible".

Le Bureau effectuera un travail de recherche, mais organisera aussi des formations et des événements. "Nous voulons aussi ouvrir prochainement une bibliothèque contenant des livres et des publications sur des cold cases. On pourra les emprunter pour les lire. La bibliothèque sera ouverte à tout le monde”.