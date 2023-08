Les restaurants de l’UGent proposeront moins de végétarien, les étudiants préfèrent la viande et le poisson

L’UGent rappelle que son service social aux étudiants se débat depuis des années avec une situation financière malaisée. "Etant donné l’augmentation générale des prix de la nourriture, des coûts salariaux et d’énergie et des coûts des processus de soutien logistique et que cette augmentation n’est pas compensée par l’indexation du financement public, il devient de plus en plus difficile pour les restaurants universitaires de maintenir un équilibre financier", explique l’université gantoise.

Ces derniers mois, elle a cherché des solutions en concertation avec les étudiants et le personnel pour rendre les restaurants universitaires financièrement plus viables et durables. La réduction de l’offre en plats végétariens est l’une des pistes adoptées.