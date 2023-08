Un inconnu s’introduit dans un home à Tirlemont et blesse deux personnes âgées

Deux résidents - un homme de 94 ans dont les jours sont en danger et une femme de 89 ans -ont été agressés par un inconnu qui s’est introduit ce vendredi matin dans leur maison de repos et de soins à Gossoncourt (photo), une commune rattachée à Tirlemont, en Brabant flamand. La police s’est rapidement rendue sur place et a pu maîtriser l’intru. Son motif n’est pas encore connu, mais il pourrait souffrir de problèmes psychiatriques. Le parquet de Louvain a indiqué en fin de journée que l'homme est déjà connu de la justice, mais pas pour des faits similaires.