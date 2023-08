Menin consacre une exposition à Yvonne Serruys, la "Camille Claudel belge"

Membre active du Salon des artistes français, Serruys y rencontra celui qui allait devenir son mari, l’écrivain et journaliste français Pierre Mille. Leur mariage fut célébré à Menin en 1909. Par la suite, ils organisèrent leurs propres galeries d'arts, pendant plusieurs années.

Yvonne Serruys était une femme de son temps, tant dans son travail que ses convictions. Après la Première Guerre mondiale, son style changea et elle s’intéressa à la "femme nouvelle", qui devenait de plus en plus visible. "Une femme qui s’émancipait, qui ne portait plus de corset, qui faisait du sport, du vélo, qui conduisait une voiture et fumait. Une femme qui voulait se sentir libre du point de vue physique, qui allait nager en maillot de bain", précisait Marjan Sterckx. C’était les années 1920, "les jupes et les cheveux devenaient plus courts".