L'organe de surveillance pénitentiaire exige un service minimum pendant les grèves

Le CCSP se montre inquiet face à la situation à Merksplas et a publié un rapport détaillant les faits observés au cours de sa visite et des recommandations à l'attention de la Direction générale des établissements pénitentiaires (DG EPI) ainsi que du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Lors de cette grève - qui a eu lieu à cause de l'agression physique de membres du personnel par un détenu et qui avait aussi pour but de dénoncer la vétusté de l'établissement -, seuls 28 agents pénitentiaires étaient présents. Selon le CCSP, ils devaient pourtant être "69,75 en cas de grève de 24 heures", selon le CCSP.

Les membres de la direction et le personnel médical avaient alors été contraints d'endosser le rôle d'agent pénitentiaire. Le CCSP déplore le manque de sécurité des détenus, mais aussi le non-respect de leurs droits, parmi lesquels le droit de recevoir des soins médicaux et la possibilité de soigner son apparence et son hygiène corporelle. "Les conditions sont très précaires et même les plus petits incidents peuvent se transformer en problèmes graves et entraîner de lourdes conséquences", indique le CCSP dans son rapport.

À la suite de cette grève, l'organe de surveillance recommande au ministre de tutelle de prendre des mesures urgentes pour assurer la continuité du service pendant les grèves, quelle que soit la durée de celles-ci. Entretemps, une autre grève a eu lieu à la prison d'Anvers, le 10 août. Cette fois encore, le service minimum n'a pas été respecté.