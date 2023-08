Le Conseil d'État autorise la "soirée de camaraderie" de la Veillée de l’Yser

Le Conseil d'État a suspendu ce lundi, en extrême urgence, la décision du collège communal d'Ypres (Flandre occidentale) interdisant à l'association organisatrice de la Veillée de l'Yser (IJzerwake) la tenue d'une "soirée de camaraderie" samedi 27 août, à la veille du rassemblement annuel de cette dissidence radicale du pèlerinage de l'Yser. En cause, d’après la bourgmestre d’Ypres Emmily Talpe, le manque de clarté sur le contenu de cette soirée. L'organisation IJzerwake a contesté ce refus devant le Conseil d'État, et obtenu gain de cause ce lundi.