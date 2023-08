Le nombre de médecins étrangers actifs en Belgique a doublé en 11 ans

Au début des années 2000, seuls quatre médecins sur 100 étaient formés à l'étranger. Ils sont désormais 14 sur 100. Ceux-ci ne viennent pas uniquement des pays voisins : si la France et les Pays-Bas occupent les deux premières places avec respectivement 1.620 et 1.590 médecins originaires de ces pays travaillant en Belgique, la Roumanie est juste derrière avec 1.558 médecins.

D'autres pays d'Europe de l'Est et du Sud comptent également un nombre croissant de médecins actifs sur le territoire belge. "Dans nos hôpitaux, il y a de longues listes d’attente pour toute une série de spécialistes et de plus en plus de médecins belges ne prennent plus de nouveaux patients. Il est donc intéressant pour des médecins étrangers de venir travailler en Belgique", expliquait dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT) le professeur de médecine familiale Dirk Devroey (VUB).

"Du point de vue de la population, je suis donc très content que des médecins étrangers veuillent venir travailler chez nous". Mais le professeur de l’Université Libre néerlandophone de Bruxelles éprouve un sentiment mitigé. "Les personnes qui possèdent un diplôme de médecine européen peuvent s’établir comme praticien en Belgique sans restriction. Ce qui ne garantit pas qu’ils connaissent notre système de soins de santé ni les langues de notre pays".

Dirk Devroey déplore notamment que beaucoup de ces médecins parlent difficilement néerlandais. "J’ai de nombreux collègues étrangers qui se sont établis en Flandre et qui ont appris la langue, et je leur en suis très reconnaissant. Mais il y en a aussi qui ne le font pas et qui passent sous le radar. Ils ne parlent souvent pas le néerlandais et n’ont, dans le meilleur des cas, qu’une connaissance limitée du français et de l’anglais. C’est avant tout un problème à Bruxelles et en périphérie flamande de Bruxelles".