Un nouveau centre d’expertise à Hasselt pour les enfants nés grâce à un donneur et leurs parents

Les adultes qui ont pu avoir un enfant grâce à un don de sperme ou d’ovule et ces enfants pourront dorénavant trouver un soutien auprès d’un centre unique de soin et d’expertise qui ouvre ses portes à Hasselt, dans le Limbourg. Jusqu’à présent, les futurs parents étaient accompagnés avant la grossesse, mais ils ne pouvaient plus s’adresser par la suite à une instance compétente s’ils avaient des questions.