La Flandre occidentale cherche de la main-d’œuvre et des talents en Inde et au Mexique

L’organisation patronale flamande Voka espère pouvoir résorber la pénurie de main-d’œuvre qualifiée sur le marché de Flandre occidentale grâce à des "missions de recherche de talents" en Inde et au Mexique. D’ici 2030, la province aura en effet besoin de plus de 50.000 travailleurs immigrés, mais le sujet est politiquement sensible, écrivent les quotidiens De Standaard et Het Nieuwsblad ce mardi.