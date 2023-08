La province du Limbourg attire de nombreux locataires néerlandais

"Par le passé, nous avons toujours eu des acheteurs néerlandais", expliquait à Radio 2 Claudia Aendekerk qui possède une agence immobilière du même nom à Kinrooi. "Mais maintenant nous constatons aussi que beaucoup de Néerlandais veulent louer un bien dans notre région".

Claudia Aendekerk estime que le rapport qualité-prix dans le Limbourg est l’un des principaux facteurs qui encourage les locataires néerlandais à passer la frontière. D’autant plus que l’offre n’est pas suffisante aux Pays-Bas. "Chez nous, les logements sont plus grands et ont un jardin plus spacieux, ce qui attire beaucoup de monde".

Environ la moitié des clients de l’agence immobilière Aendekerk sont actuellement originaires des Pays-Bas. "Pour les Néerlandais qui habitent juste à la frontière, ce n’est pas un problème parce qu’ils peuvent continuer à travailler dans leur entreprise actuelle. Les candidats qui viennent de villes situées plus au nord des Pays-Bas et qui affirment donc vouloir chercher un nouvel emploi plus proche du Limbourg doivent, eux, nous prouver qu’ils sont capables de payer le loyer", concluait Claudia Aendekerk.