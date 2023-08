Les ventes de la PrEP, traitement préventif contre le VIH, ont presque doublé en 3 ans

Les hommes homosexuels peuvent opter pour un traitement sur une période courte ou une plus longue durée, mais doivent suivre dans les deux cas un schéma précis pour commencer et arrêter la prise du médicament. Les femme et certaines personnes transgenres doivent le prendre quotidiennement. Une prise correcte protège le patient au moins aussi bien contre le virus de l'immunodéficience humaine VIH (et donc contre le sida) qu’un préservatif.

Entretemps, un nouveau traitement sous forme d'injections à longue durée d’action, à administrer tous les deux mois au lieu d'une prise de pilule quotidienne, est en développement. "Des études ont montré que ces injections pourraient être plus efficaces que les pilules parce que les patients ne les prendraient plus de façon incorrecte", souligne Thijs Reyniers. "Nous devons maintenant voir quels profils de patients profiteraient le plus de ces injections. En principe, nous sommes prêts à lancer la mise en œuvre, mais cette médication n’est actuellement pas encore disponible", indique le chercheur à l’Institut de médecine tropicale.