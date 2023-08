Les villes et communes flamandes ont capturé près de 15.000 chats errants

Les administrations locales sont responsables de l’accueil des animaux perdus et errants sur leur territoire. Chaque commune doit donc élaborer un plan concernant les chats errants. Une enquête menée par le cabinet du ministre Weyts révèle ainsi que les communes et villes flamandes ont capturé en 2022 quelque 14.609 chats sans domicile et ont stérilisé 11.800 d’entre eux.

Comparé à l’année 2020, les administrations communales investissent maintenant 20% de budget supplémentaire pour la mise en œuvre de leur plan à l’attention des chats errants, indique encore cette enquête. Presque toutes les communes prennent ainsi des mesures, comme un numéro d’appel local, des actions de capture et de stérilisation, une collaboration avec les refuges pour animaux et l’installation d’abris pour les chats qui vivent à la belle étoile.

Le ministre Ben Weyts va analyser quelles communes prennent du retard avec leur plan d’action. "Elles doivent continuer à attraper des chats et les stériliser. Je ne crois pas à une politique où les chats capturés seraient euthanasiés en masse. Dans pareil cas, les habitants cesseront de signaler des chats errants à la commune. Je suis reconnaissant pour tous les efforts effectués, mais à certains endroits ils peuvent encore être améliorés. Cela peut vraiment devenir l’un des sujets de débat local en vue des élections communales de l’an prochain".