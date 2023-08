Bruxelles teste un système d'arceaux sécurisés pour contrecarrer le vol de vélos

Deux opérateurs mèneront dès le printemps 2024 un test en Région bruxelloise pour tenter de renforcer la sécurité des vélos qui sont garés en rue. Locky et Sharelock proposeront des bornes à arceaux sécurisés (photo) qui devraient mieux protéger les vélos contre les vols, annoncent l'administration et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt. Le projet-pilote sera testé pendant deux ans avant d’être évalué et ensuite, éventuellement, élargi.