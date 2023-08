Des bénévoles du Brabant flamand construisent une plaine de jeux dans la commune d’Ensival, ravagée par les inondations de 2021

"Après les inondations catastrophiques en Wallonie, je suis allé proposer mon aide en tant que bénévole dans six villages", expliquait à Radio 2 Hans Baeyens, originaire de Holsbeek.

"A Ensival, près de Verviers, j’ai vu une école complètement détruite par les eaux. J’ai trouvé important que les enfants restent dans leur village, afin que leurs parents ne le quittent pas non plus. On évite ainsi qu’un village se vide complètement. C’est la raison pour laquelle nous avons entamé la construction d’une plaine de jeux, qui fera aussi fonction de lieu de rencontre pour les parents et les enfants".