Des victimes vont porter plainte contre les parents des jeunes harceleurs de Zelzate

"On m'a répondu de m'occuper de mes affaires. (...) Ces personnes se sont moquées de moi. (...) Tout à coup, j'ai vu mon amie être poussée par la mère d'un des jeunes. (...) Tout le groupe s'est mis à l'encercler. J'ai essayé de m'interposer, mais un garçon vêtu d'un survêtement bleu de Chelsea m'a retenue avant de me soulever et de me jeter par terre. Il s'est ensuite agenouillé à côté de moi et m'a serré la gorge très fortement. Il m'a étranglée", ajoute la jeune fille.

La plainte pour tentative de meurtre, coups et blessures et harcèlement sera déposée en fin de semaine, affirme l'avocat. Le parquet de Flandre orientale a indiqué mardi que quatre mineurs avaient été identifiés et appréhendés. L’un d’eux a été placé dans une institution fermée pour mineurs d’âge. L'enquête se poursuit pour voir si d’autres jeunes seraient impliqués dans les violences filmées et postées sur les réseaux sociaux.