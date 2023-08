Le secteur belge des jeux vidéo se porte bien mais peine à garder ses talents dans le pays

Plus de 80% de ce chiffre d'affaires émane des entreprises flamandes, historiquement pionnières dans le secteur. David Verbruggen (VGFB) souligne que beaucoup de travailleurs du secteur ont été formés en Belgique. "Il y a deux excellentes formations en Flandre, à la LUCA School of Arts et à Howest". La première a des campus à Bruxelles et Gand, la seconde est une école supérieure de sciences appliquées avec des campus à Bruges et Courtrai. "Howest a été élue trois fois d’affilée meilleure école de jeux vidéo au monde. Nous pouvons en être fiers".