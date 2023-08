Saint-Trond interdit la consommation d'alcool près de la gare, pour lutter contre les nuisances publiques

La mesure annoncée par l’administration communale de la ville limbourgeoise est entrée en vigueur ce mercredi, pour tenter de rendre le quartier de la gare de Saint-Trond plus sûr. Les magasins de nuit du quartier qui vendent de l’alcool seront donc plus sévèrement contrôlés. L’interdiction de consommation d’alcool s’étend aussi à tout le centre-ville. Les citoyens qui ne respectent pas cette nouvelle mesure et occasionnent des nuisances publiques recevront une amende qui peut monter jusqu’à 350 euros.