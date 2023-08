Un jeune homme sauve une femme des rails à Bruxelles-Midi : "Une bonne action, mais très dangereuse"

Sur les réseaux sociaux circule une vidéo probablement prise par un témoin de la scène hors du commun, qui s’avère être tant un acte d’héroïsme spontané qu’un dangereux sauvetage. On y voit une jeune femme qui est descendue sur les rails le long d’un quai à la gare du Midi et s’y tient debout, visiblement en état de détresse. Un jeune homme bondit alors sur les rails, se précipite vers la femme, la soulève et l’amène en sécurité sur le quai, alors qu’elle proteste légèrement et demande en pleurant qu’on la laisse mourir.