L'auteur d’un braquage manqué à Saint-Gilles s'est rendu à la police

"Après de brèves négociations avec les unités spéciales de la police fédérale, l'individu a décidé de se rendre aux environs de midi", a déclaré le service de communication des forces de l'ordre. L'homme qui s'est rendu "se trouvait les mains en l'air et non armé", a commenté Jean Spinette, bourgmestre de Saint-Gilles. Ce dernier s'est dit "reconnaissant" des efforts déployés par la police fédérale et la zone de police Bruxelles Midi. "C'est grâce à l'expertise de la police que toutes les précautions nécessaires ont été prises."

Selon le bourgmestre, une tentative de braquage aurait été commise au même endroit mercredi soir. "Le responsable du bureau n'avait alors pas ouvert la porte. Les mêmes individus ont retenté leur coup ce matin à l'ouverture du bureau", a déclaré Jean Spinette.

Toujours d’après le bourgmestre, le lieu choisi par les braqueurs ne contenait que "très peu d'objets de valeur". Les deux auteurs de la tentative de braquage seront poursuivis par le parquet.