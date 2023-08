La maison médicale "La Passerelle" à Molenbeek pourra accueillir mille patients en plus

La Passerelle offre des soins de première ligne depuis 40 ans à Molenbeek. Elle prend actuellement en charge près de 4.500 patients, principalement à Molenbeek et Koekelberg. La maison médicale œuvre autant d'un point de vue préventif que curatif, et accompagne les patients au niveau physique, psychologique et social.

Grâce à des subventions du VIPA (Fonds flamand d'infrastructures dans le domaine de l'aide aux personnes), du "Vlaams Brusselfonds" (le Fonds bruxellois flamand) et de la Commission communautaire flamande, la maison médicale a désormais la possibilité d'élargir son infrastructure. Une évolution nécessaire, au vu du nombre de patients qui ne cesse d'augmenter. La Passerelle espère ainsi pouvoir soigner jusqu'à 1.000 personnes supplémentaires.

Le centre de soins a racheté un ancien atelier à côté de son bâtiment actuel, afin de le réaménager. La nouvelle section comptera un espace polyvalent, deux patios et des bureaux pour les consultations. Il est prévu que ces installations soient fonctionnelles à partir de juin 2025.